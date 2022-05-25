Україна нагородила Google "Відзнакою миру" за припинення роботи в Росії
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вручив віцепрезиденту Google Карану Бхатія "Відзнаку миру" від України
Про це Бхатія та Федоров написали у твітері.
"З самого початку війни Google намагався допомогти всім, чим ми могли – через гуманітарну підтримку чи наші інструменти. Ми будемо продовжувати це доти, доки це необхідно", – зазначив Карану Бхатія.
Зі свого боку, Федоров зазначив, що Google першим отримав від України "Відзнаку миру.
Це нагорода, яку започаткував президент Володимир Зеленський для компаній і корпорацій, які пішли з російського ринку. А також для урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну, пояснив він.
- Нагадаємо, Google передасть українським вчителям 43 тисячі ноутбуків.
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