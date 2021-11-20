Серьогіна принесла Україні перше в історії срібло ЧС з карате

Про це повідомляє Еспресо.TV.

20 листопада у Дубаї (ОАЕ) у фіналі Аніта Серьогіна зустрічалася з чинною чемпіонкою світу та Європи і переможницею Олімпіади-2020 Йованою Прекович із Сербії.

У вирішальній сутичці Серьогіна першою провела результативну дію, але у підсумку поступилася з рахунком 1:2.

Ця медаль стала найбільшим досягненням жіночої збірної України за весь час виступів на чемпіонатах світу. До цього найбільшим успіхом була бронза чемпіонату світу-2016, яку здобула також Серьогіна. Його на ЧС-2021 повторили Катерина Крива та Галина Мельник, які також виграли бронзові медалі.

Серед чоловіків у збірної України на ЧС таож є срібло, яке у 2018 році здобув Валерій Чоботар.

Нагадаємо, 20 листопада українки Катерина Крива та Галина Мельник виграли бронзові медалі чемпіонату світу з карате у ОАЕ

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