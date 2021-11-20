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Серьогіна принесла Україні перше в історії срібло ЧС з карате

20 листопада, 2021 субота
15:47
Спорт Аніта Серьогіна

Українська каратистка Аніта Серьогіна стала першою представницею України, яка здобула срібло чемпіонату світу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

20 листопада у Дубаї (ОАЕ) у фіналі Аніта Серьогіна зустрічалася з чинною чемпіонкою світу та Європи і переможницею Олімпіади-2020 Йованою Прекович із Сербії. 

У вирішальній сутичці Серьогіна першою провела результативну дію, але у підсумку поступилася з рахунком 1:2. 

Ця медаль стала найбільшим досягненням жіночої збірної України за весь час виступів на чемпіонатах світу. До цього найбільшим успіхом була бронза чемпіонату світу-2016, яку здобула також Серьогіна. Його на ЧС-2021 повторили Катерина Крива та Галина Мельник, які також виграли бронзові медалі. 

Серед чоловіків у збірної України на ЧС таож є срібло, яке у 2018 році здобув Валерій Чоботар. 

  • Нагадаємо, 20 листопада українки Катерина Крива та Галина Мельник виграли бронзові медалі чемпіонату світу з карате у ОАЕ

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Збірна України
Чемпіонат світу
карате
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