Українські каратистки здобули дві медалі ЧС в Дубаї

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Катерина Крива у сутичці за третє місце у ваговій категорії до 50 кг завдала поразки Молдір Жангбирбай з Казахстану - 5:0.

Галина Мельник у поєдинку за бронзу у вазі до 68 кг здолала колишню чемпіонку світу Алісу Бухінгер з Австрії - 3:0.

Сьогодні за золото ЧС-2021 у категорії до 61,2 кг сперечатиметься українка Аніта Серьогіна, яка зустрінеться з олімпійською чемпіонкою з Сербії Йованою Прековіч.