Українські каратистки здобули дві медалі ЧС в Дубаї
Українки Катерина Крива та Галина Мельник виграли бронзові медалі чемпіонату світу з карате у ОАЕ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Катерина Крива у сутичці за третє місце у ваговій категорії до 50 кг завдала поразки Молдір Жангбирбай з Казахстану - 5:0.
Галина Мельник у поєдинку за бронзу у вазі до 68 кг здолала колишню чемпіонку світу Алісу Бухінгер з Австрії - 3:0.
Сьогодні за золото ЧС-2021 у категорії до 61,2 кг сперечатиметься українка Аніта Серьогіна, яка зустрінеться з олімпійською чемпіонкою з Сербії Йованою Прековіч.
- Нагадаємо, 18 листопада Аніта Серьогіна стала першою в історії представницею збірної України, яка вийшла до фіналу чемпіонату світу.
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