Сервіс OLL.TV, що входив у медіа групу Ахметова, припинив трансляцію

Про це повідомила директорка з комунікацій компанії Ахметова SCM Наталія Ємченко.

Вона заявила, що OLL.TV припинив роботу у зв’язку із введенням в дію "дискримінаційного закону "Про олігархів".

У свою чергу, компанія "Укртелеком" повідомила, що вимушена припинити надання послуги Інтерактивне телебачення, яка технологічно базується на OLL.TV ("Інтерактивне TV" та "TV Бізнес").

"Таким чином, тарифікація послуги Інтерактивне телебачення та оренди обладнання (за наявності) припиняється з 22 липня 2022 року. Відповідний перерахунок вартості наданих послуг буде відображений в рахунках за липень. Перепрошуємо за незручності. Команда "Укртелекому" вже працює над пошуком нового сучасного сервісу телебачення", - йдеться у заяві.

OLL.TV надавав послуги платного телебачення за технологіями OTT та IPTV.

11 липня стало відомо, що Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу. Впродовж декількох днів Медіа Група Україна відмовилась на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій телеканалів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

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