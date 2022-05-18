Сєвєродонецьк 17 травня пережив 15 ворожих артатак, пошкоджено 12 багатоповерхівок

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, у декількох з них згоріли квартири та дах. Також полум’ям були охоплені торговельні павільйони міста", – зазначив Гайдай.

Також на Луганщині за минулу добу виявили тіла чотирьох загиблих: двоє загиблих виявили у Привіллі біля річки Сіверський Донець, також надійшла інформація про втрачені життя у Золотому та Попасній.

"Четверо загиблих, у реанімації Дніпра борються за життя дитини з Гірського, вчергове постраждав Сєвєродонецький "Азот". Майже щодня гине мирне населення, втрачаємо житловий фонд, промисловість", – написав він.

Він додав, що лікарі в Дніпрі рятують життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.

"Крім того, вчора осколкове поранення нанесене жителю Сєвєродонецька", – додав Гайдай.

Вдень росіяни вкотре відкрили вогонь по об'єднанню "Азот" і пошкодили одну із адмінбудівель та прохідну.

По селам Попаснянської громади 17 травня ворог завдав ракетно-бомбовий удар із літаків Су-35. Через це пошкоджено будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське.

Для авіаційної підтримки наступальних дій Росія зосередила у Луганській області близько п’ятнадцяти вертольотів, намагається вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк, вказав Гайдай.

У Дніпрі ППО збила одну ракету, друга - влучила в об'єкт транспортної інфраструктури.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb