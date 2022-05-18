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Головна війна з Росією Сєвєродонецьк 17 травня пережив 15 ворожих артатак, пошкоджено 12 багатоповерхівок

Сєвєродонецьк 17 травня пережив 15 ворожих артатак, пошкоджено 12 багатоповерхівок

18 травня, 2022 середа
08:35

Ворог 17 травня здійснив по Сєвєродонецьку на Луганщині 15 артилерійських атак. Також на Луганщині за минулу добу виявили тіла чотирьох загиблих

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, у декількох з них згоріли квартири та дах. Також полум’ям були охоплені торговельні павільйони міста", – зазначив Гайдай.

Також на Луганщині за минулу добу виявили тіла чотирьох загиблих: двоє загиблих виявили у Привіллі біля річки Сіверський Донець, також надійшла інформація про втрачені життя у Золотому та Попасній.

"Четверо загиблих, у реанімації Дніпра борються за життя дитини з Гірського, вчергове постраждав Сєвєродонецький "Азот". Майже щодня гине мирне населення, втрачаємо житловий фонд, промисловість", – написав він.

Він додав, що лікарі в Дніпрі рятують життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.

"Крім того, вчора осколкове поранення нанесене жителю Сєвєродонецька", – додав Гайдай.

Вдень росіяни вкотре відкрили вогонь по об'єднанню "Азот" і пошкодили одну із адмінбудівель та прохідну.

По селам Попаснянської громади 17 травня ворог завдав ракетно-бомбовий удар із літаків Су-35. Через це пошкоджено будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське.

Для авіаційної підтримки наступальних дій Росія зосередила у Луганській області близько п’ятнадцяти вертольотів, намагається вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк, вказав Гайдай.

  • У Дніпрі ППО збила одну ракету, друга - влучила в об'єкт транспортної інфраструктури.

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Луганська область
жертви
Луганщина
артобстріл
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