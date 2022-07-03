Сєверодонецьк і Лисичанськ не мають стратегічного значення, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що ворог намагається закріпитись на позиціях у Лисичанську та Верхньокам'янки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ймовірно, з Лисичанська відбувся відступ українських військ. Оборону тримають підрозділи, які стримують просування ворога. Є планові заходи пов‘язані з перебазуванням ЗСУ на лінію оборони Сіверськ - Соледар - Бахмут. Ця лінія гарно розташована й побудована. Сєверодонецьк й Лисичанськ не є стратегічними містами. Вони мають лише тактичне значення з точки зору оборони та подальшого вирівнювання фронту для стримування противника", - пояснив Згурець.
Також військовий аналітик додав, що головну місію по знищенню російських військ у Сєверодонецьку наші війська виконали.
"До речі, всі закордонні експерти позитивно оцінили відведення українських військ з Сєверодонецька. Головну місію по знищенню російських військ в тій ділянці, протягом тривалого часу, наші війська виконали. Ширина ділянки навколо Сєверодонецька та Лисичанська складає близько 10-12 км, а лінія фронту - понад 1000 км. Тому ці 10 км для нас відкривають можливості завдавати противнику максимальних втрат", - зауважив Згурець.
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