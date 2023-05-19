Сейм Литви обговорює перейменування Росії на Московію

Про це заявив голова комітету Раймундас Лопата, повідомляє Verslo zinios.

"Ми називаємо Росію Росією, тому що вона сама себе так називає. З урахуванням історичного контексту Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви й Заходу, ніж вкорінений у західній свідомості великоросійський наратив. Відповідно, ми уточнимо, як краще називати країну, яку ми традиційно називаємо Росією: чи слід її називати Росією, чи Московією, чи якось інакше", – зазначив Лопата.