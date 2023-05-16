Услід за Литвою та Польщею: Латвія рекомендує перейменувати Калінінград
Експертна мовна комісія Латвії рекомендує використовувати у латиській мові історичну назву Калінінграду - балтійську Караляучі або ж германську версію - Кенігсберг
Про це повідомив голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс.
"Отже, Караляучі", - написав посадовець у twitter із посиланням на рішення експертної комісії.
Експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі радить використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або ж історичну германську назву Кенігсберг замість російської назви "Калінінград" на позначення відповідного російського ексклаву.
- У Польщі офіційно змінили назви міста Калініград і Калінінградської області. У Кремлі назвали це русофобією на межі з божевіллям.
- Два депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії литовської мови (VLKK) щодо заміни назв Калінінградської області та міста Калінінград на Каралючюс.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.81
-
EUR
Купівля 40.5Продаж 41.42
- Актуальне
- Важливе