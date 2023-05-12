Про це пише Kauno Diena.

Депутати-консерватори Вілюс Семешка та Пауле Кузьміцкене вважають, що нинішня назва належить до російського наративу і виникла під час агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни.

"Область Радянського Союзу була названа на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна. Після смерті Калініна кілька міст були перейменовані на його честь. Одне з них – тоді Кенісберг, нині Калінінград – зберегло цю назву досі", - акцентували політики.

На їхню думку, в умовах війни в Україні необхідно переглянути назви, відмовитися від використання чужих для литовської мови назв.

"Давно пора відмовитися від радянської спадщини і не забруднювати чужомовними термінами нашу державну мову. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками і запрошуємо вас не використовувати нав’язані нам штучні назви в литовській мові", – сказав Семешка.