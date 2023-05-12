У Литві слідом за Польщею запропонували перейменувати Калінінград і область
Два депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії литовської мови (VLKK) щодо заміни назв Калінінградської області та міста Калінінград на Каралючюс
Про це пише Kauno Diena.
Депутати-консерватори Вілюс Семешка та Пауле Кузьміцкене вважають, що нинішня назва належить до російського наративу і виникла під час агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни.
"Область Радянського Союзу була названа на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна. Після смерті Калініна кілька міст були перейменовані на його честь. Одне з них – тоді Кенісберг, нині Калінінград – зберегло цю назву досі", - акцентували політики.
На їхню думку, в умовах війни в Україні необхідно переглянути назви, відмовитися від використання чужих для литовської мови назв.
"Давно пора відмовитися від радянської спадщини і не забруднювати чужомовними термінами нашу державну мову. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками і запрошуємо вас не використовувати нав’язані нам штучні назви в литовській мові", – сказав Семешка.
- 10 травня Польща змінила назви Калінінграда та Калініградської області. У Кремлі заявили про русофобію, яка "межує з божевіллям".
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