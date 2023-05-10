Вже офіційно: у Польщі змінили назви Калінінграда та Калініградської області
У Польщі офіційно затвердили та змінили назви міста Калініград та Калінінградської області
Про це повідомило польське видання Rzeczpospolita.
Згідно із заявою від 9 травня, на засіданні 12 квітня комітет вирішив, що для міста з російською назвою Калінінград має використовуватися лише польська назва Крулевець. Назва Калінінград не повинна використовуватися польською мовою.
У комісії додали, що для адміністративної одиниці, в якій розташоване місто, рекомендована польська назва Крулевецька область, а не Калінінград. У прес-релізі йдеться, що зміни набудуть чинності з дати оголошення, тобто вівторка, 9 травня 2023 року.
"Місто, яке зараз має російську назву Калінінград, відоме в Польщі під своєю традиційною назвою Крулевець . Нинішня російська назва є штучною та не пов'язана ні з містом, ні з областю", - йдеться у повідомленні комісії.
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