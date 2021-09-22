"Шахтар" - "Динамо": де та коли дивитись матч за Суперкубок України
Сьогодні, 22 вересня, "Шахтар" і "Динамо" зіграють матч за Суперкубок України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За Суперкубок традиційно змагаються чемпіон країни та володар кубка. Оскільки обидва титули минулого сезону здобуло "Динамо", то суперником киян, за регламентом, став срібний призер УПЛ - "Шахтар".
Суперкубок України був заснований у 2004-му році. "Динамо" 9 разів вигравало цей трофей, "Шахтар" - 8. Також за трофей змагались одеський "Чорноморець" (2013 рік), полтавська "Ворскла" (2009 рік), донецький "Металург" (2012 рік) і сімферопольська "Таврія" (2012 рік), проте жодна з цих команд не змогла виграти Суперкубок.
Суперкубок України
22 вересня
"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ)
Київ, стадіон НСК "Олімпійський"
Початок о 21:00
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
- 21 вересня головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розповів, що робитиме ставку на молодих футболістів, коли вони стануть сильнішими.
- 21 вересня стало відомо, що через проведення на НСК "Олімпійський" матчу за Суперкубок України можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.
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