"Шахтар" - "Динамо": де та коли дивитись матч за Суперкубок України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За Суперкубок традиційно змагаються чемпіон країни та володар кубка. Оскільки обидва титули минулого сезону здобуло "Динамо", то суперником киян, за регламентом, став срібний призер УПЛ - "Шахтар".

Суперкубок України був заснований у 2004-му році. "Динамо" 9 разів вигравало цей трофей, "Шахтар" - 8. Також за трофей змагались одеський "Чорноморець" (2013 рік), полтавська "Ворскла" (2009 рік), донецький "Металург" (2012 рік) і сімферопольська "Таврія" (2012 рік), проте жодна з цих команд не змогла виграти Суперкубок.



Суперкубок України

22 вересня

"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ)

Київ, стадіон НСК "Олімпійський"

Початок о 21:00

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

21 вересня головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розповів, що робитиме ставку на молодих футболістів, коли вони стануть сильнішими.

21 вересня стало відомо, що через проведення на НСК "Олімпійський" матчу за Суперкубок України можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.