"Шахтар" дізнався суперника в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
У плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Шахтар" зустрінеться з французьким "Монако"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ "Шахтар" пройшов бельгійський "Генк", а "Монако" виявилось сильнішим за празьку "Спарту".
Матчі плей-офф раунду ЛЧ відбудуться 17 і 24 серпня. Переможці зіграють у груповому раунді турніру.
- 10 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Генк".
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