"Шахтар" домовився про благодійний матч у Японії

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Авіспа Фукуока".

Зібрані кошти будуть спрямовані на відновлення України. Японці пишуть, що на благодійну гру будуть запрошені українські біженці.

"Авіспа Фукуока" наразі займає восьме місце у чемпіонаті Японії. Гра відбудеться після завершення чемпіонату - 18 грудня. Початок о 19:00 за місцевим часом.