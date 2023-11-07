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"Шахтар" домовився про благодійний матч у Японії

7 листопада, 2023 вiвторок
20:05
Спорт "Шахтар", Ліга чемпіонів

Японський "Авіспа Фукуока" зіграє благодійний матч з донецьким "Шахтарем"

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Авіспа Фукуока".

Зібрані кошти будуть спрямовані на відновлення України. Японці пишуть, що на благодійну гру будуть запрошені українські біженці.

"Авіспа Фукуока" наразі займає восьме місце у чемпіонаті Японії. Гра відбудеться після завершення чемпіонату - 18 грудня. Початок о 19:00 за місцевим часом.

  • У вівторок, 7 листопада, "Шахтар" у Гамбурзі зустрічається з іспанською "Барселоною" у 4-му турі Ліги чемпіонів. Еспресо веде текстовий онлайн матчу.

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футбол
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Японія
Війна з Росією
допомога Україні
біженці з України
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