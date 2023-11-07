"Шахтар" - "Барселона": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
У вівторок, 7 листопада, "Шахтар" у Гамбурзі зустрічається з іспанською "Барселоною" у 4-му турі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" зіграє проти "Барселони" у Гамбурзі, де у нинішньому сезоні проводить єврокубкові матчі. Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Наживо її покаже Megogo.
Ліга чемпіонів
4-й тур
Група H
"Шахтар" (Україна) - "Барселона" (Іспанія)
7 листопада, Гамбург, Німеччина, "Фолькспаркштадіон"
Початок - 19:45
Пряма трансляція - Megogo
Як "Шахтар" виступає у Лізі чемпіонів-2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани у гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" у гостях з рахунком 1:2.
Який вигляд має турнірна таблиця групи H після першого кола
За підсумками трьох турів "Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрав 6 очок і посідає другу позицію. "Антверпен" не здобув жодного пункту та йде четвертим.
Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на третій позиції, то потрапить до плей-офф Ліги Європи. Дві найкращі команди продовжать боротьбу в 1/8 фіналу ЛЧ.
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