"Шахтар" - "Барселона": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" зіграє проти "Барселони" у Гамбурзі, де у нинішньому сезоні проводить єврокубкові матчі. Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Наживо її покаже Megogo.

Ліга чемпіонів

4-й тур

Група H

"Шахтар" (Україна) - "Барселона" (Іспанія)

7 листопада, Гамбург, Німеччина, "Фолькспаркштадіон"

Початок - 19:45

Пряма трансляція - Megogo

Як "Шахтар" виступає у Лізі чемпіонів-2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани у гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" у гостях з рахунком 1:2.

Який вигляд має турнірна таблиця групи H після першого кола

За підсумками трьох турів "Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрав 6 очок і посідає другу позицію. "Антверпен" не здобув жодного пункту та йде четвертим.

Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на третій позиції, то потрапить до плей-офф Ліги Європи. Дві найкращі команди продовжать боротьбу в 1/8 фіналу ЛЧ.