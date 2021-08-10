"Шахтар" - "Генк": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє проти бельгійського "Генка"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
2 серпня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У якому вирішувалась і доля донецького "Шахтаря".
Якщо "гірники" пройдуть "Генк" у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ, то зустрінуться з переможцем пари "Монако" - "Спарта Прага".
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд
Перший матч - 2:1
10 серпня
"Шахтар" (Україна) - "Генк" (Бельгія)
Київ, стадіон "НСК Олімпійський"
Початок о 20:30
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
- Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".
- Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що капітан команди Тарас Степаненко залишився у запасі на матч проти "Генка" з тактичних міркувань.
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