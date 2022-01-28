"Шахтар" і "Маріуполь" зіграли внічию матч на зборах у Туреччині
У товариському матчі на зборах у Туреччині донецький "Шахтар" зіграв внічию проти "Маріуполя"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" зустрівся з "Маріуполем" у другому контрольному матчі на зборах у Туреччині, матч закінчився з рахунком 0:0. Спершу суперником українського клубу мав бути солігорський "Шахтар".
Раніше на зборі в Туреччині "Шахтар" провів контрольний матч проти "Вольфсберга" (4:1). Також заплановано зустріч із "Црвеною Зіркою", яка відбудеться 31 січня.
Товариський матч
28 січня
"Шахтар" – "Маріуполь" 0:0
"Шахтар" (1-й тайм): Трубін, Додо, Марлон, Маркос Антоніо, Нерес, Бондаренко, Патрік, Матвієнко, Ісмаїлі, Педріньо, Фернандо.
"Шахтар" (2-й тайм): П'ятов, Тобіас, Вітао, Бондар, Корнієнко, Степаненко, Майкон, Тете, Судаков, Мудрик, Мораєс.
- Нагадаємо, 27 січня "Динамо" зіграло внічию з норвезьким "Бодо-Глімт" в останньому матчі на зборах в Іспанії.
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