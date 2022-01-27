"Динамо" закінчило внічию останній матч на зборах в Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився внічию 1:1. Єдиний гол за "Динамо" забив бразильський півзахисник Вітіньйо.



Раніше на зборах в Іспанії "біло-сині" обіграли "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0), "Реал Мурсію" (3:1) і люксембурзький "Расинг Уніон" (4:0).



Після матчу з "Бодо-Глімт" динамівці повернуться до Києва, де проведуть кілька днів, а потім вирушать на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини.



Контрольний матч



27 січня



"Динамо" – "Бодо-Глімт" (Норвегія) 1:1



Голи: Вітіньйо, 20 – Боніфаце, 38



"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзьора, Сирота, Боль, Вівчаренко, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльський, Вербич, Циганков, Вітіньйо.



"Динамо" (2-й тайм): Нещерет (Бущан, 58), Кендзьора, Тимчик, Бурда, Вівчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелєв, 77), Буяльський, де Пена, Циганков (Антюх, 81), Гармаш.

Нагадаємо, 21 січня у першому матчі в новому році київське "Динамо" розгромило іспанський "Атлетіко Пульпіленьйо".