"Динамо" закінчило внічию останній матч на зборах в Іспанії
Київське "Динамо" зіграло внічию з норвезьким "Бодо-Глімт" в останньому матчі на зборах в Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився внічию 1:1. Єдиний гол за "Динамо" забив бразильський півзахисник Вітіньйо.
Раніше на зборах в Іспанії "біло-сині" обіграли "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0), "Реал Мурсію" (3:1) і люксембурзький "Расинг Уніон" (4:0).
Після матчу з "Бодо-Глімт" динамівці повернуться до Києва, де проведуть кілька днів, а потім вирушать на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини.
Контрольний матч
27 січня
"Динамо" – "Бодо-Глімт" (Норвегія) 1:1
Голи: Вітіньйо, 20 – Боніфаце, 38
"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзьора, Сирота, Боль, Вівчаренко, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльський, Вербич, Циганков, Вітіньйо.
"Динамо" (2-й тайм): Нещерет (Бущан, 58), Кендзьора, Тимчик, Бурда, Вівчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелєв, 77), Буяльський, де Пена, Циганков (Антюх, 81), Гармаш.
- Нагадаємо, 21 січня у першому матчі в новому році київське "Динамо" розгромило іспанський "Атлетіко Пульпіленьйо".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.8
Купівля 28.8Продаж 29.12
-
EUR
Купівля 32.17Продаж 32.69
- Актуальне
- Важливе