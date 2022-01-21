"Динамо" розтрощило іспанський клуб у першому матчі в новому році
У першому матчі в новому році київське "Динамо" розгромило іспанський "Атлетіко Пульпіленьйо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 21 січня, "Динамо" провело перший контрольний матч на тренувальному зборі в Іспанії. У суперниках мала бути збірна вільних агентів Іспанії, але у їхньому колективі стався спалах коронавірусу і довелось шукати заміну.
На пропозицію "Динамо" відгукнувся "Атлетіко Пульпіленьйо" з 4-го дивізіону Іспанії. Кияни перемогли суперника з рахунком 4:0. Голи забили Віктор Циганков (дубль), Карлос де Пена та Віталій Буяльський.
Товариський матч
21 січня
"Динамо" – "Атлетіко Пульпіленьйо" 4:0
Голи: Циганков, 66, 77, Де Пена, 76, Буяльський, 87
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