"Динамо" розтрощило іспанський клуб у першому матчі в новому році

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 21 січня, "Динамо" провело перший контрольний матч на тренувальному зборі в Іспанії. У суперниках мала бути збірна вільних агентів Іспанії, але у їхньому колективі стався спалах коронавірусу і довелось шукати заміну.



На пропозицію "Динамо" відгукнувся "Атлетіко Пульпіленьйо" з 4-го дивізіону Іспанії. Кияни перемогли суперника з рахунком 4:0. Голи забили Віктор Циганков (дубль), Карлос де Пена та Віталій Буяльський.

Товариський матч



21 січня



"Динамо" – "Атлетіко Пульпіленьйо" 4:0



Голи: Циганков, 66, 77, Де Пена, 76, Буяльський, 87

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