"Шахтар" оголосив про трансфер 20-річного футболіста з екзотичної країни

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Шахтар" і "Зюлте Варегем" домовились про оренду 20-річного Новатуса Міроші. Сторони підписали контракт до сезону 2023/24. Фінансові умови не розголошуються.

Що відомо про Новатуса Міроші

20-річний Новатус Міроші родом з Танзанії. Футболіста грає на позиції лівого захисника. Міроші розпочинав кар’єру в танзанійському клубі "Азам", звідки у 2020 році перейшов до "Маккабі Тель-Авів)".

Влітку 2022 року підписав 3-річний контракт зі "Зюлте Варегем", де провів 38 матчів та віддав 2 асисти.

У 2021 році Міроші дебютував у складі збірної Танзанії. Наразі провів 13 матчів і забив 2 голи.

Новатус Міроші став першим танзанійцем в історії "Шахтаря". Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тис. євро.