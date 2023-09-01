"Шахтар" оголосив про трансфер 20-річного футболіста з екзотичної країни
Захисник з Танзанії Новатус Міроші перейшов до у донецький "Шахтар" з бельгійського "Зюлте Варегем"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
"Шахтар" і "Зюлте Варегем" домовились про оренду 20-річного Новатуса Міроші. Сторони підписали контракт до сезону 2023/24. Фінансові умови не розголошуються.
Що відомо про Новатуса Міроші
20-річний Новатус Міроші родом з Танзанії. Футболіста грає на позиції лівого захисника. Міроші розпочинав кар’єру в танзанійському клубі "Азам", звідки у 2020 році перейшов до "Маккабі Тель-Авів)".
Влітку 2022 року підписав 3-річний контракт зі "Зюлте Варегем", де провів 38 матчів та віддав 2 асисти.
У 2021 році Міроші дебютував у складі збірної Танзанії. Наразі провів 13 матчів і забив 2 голи.
Новатус Міроші став першим танзанійцем в історії "Шахтаря". Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тис. євро.
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