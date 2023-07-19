"Шахтар" оголосив про трансфер бразильця за 1 млн євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Педрінью вже долучився до "Шахтаря" на зборі в Роттердамі. 21-річний бразильський захисник підписав з "гірниками" контракт до 30 червня 2028 року.

Педрінью – вихованець бразильської "Віторії", за головну команду дебютував у сезоні-2020 і відіграв 35 матчів. У вересні 2021 року перейшов до "Атлетіко Паранаенсе", у складі якого за 2 неповні роки провів 69 поєдинків, зробив 2 асисти.

Transfermarkt оцінює Педріньюв 1 млн євро.

???????? Педріньйо – у «Шахтарі»! ⚒



Контракт із 21-річним бразильським захисником підписано на 5 років.



Дізнайтеся більше про гравця: https://t.co/XceA5pIffw.



???? Ласкаво просимо до клубу, Педріньйо!#Shakhtar pic.twitter.com/9oO5D7UJTr — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 19, 2023