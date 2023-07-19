"Шахтар" оголосив про трансфер бразильця за 1 млн євро
Бразильський оборонець Педрінью став гравцем донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Педрінью вже долучився до "Шахтаря" на зборі в Роттердамі. 21-річний бразильський захисник підписав з "гірниками" контракт до 30 червня 2028 року.
Педрінью – вихованець бразильської "Віторії", за головну команду дебютував у сезоні-2020 і відіграв 35 матчів. У вересні 2021 року перейшов до "Атлетіко Паранаенсе", у складі якого за 2 неповні роки провів 69 поєдинків, зробив 2 асисти.
Transfermarkt оцінює Педріньюв 1 млн євро.
- 10 липня стало відомо, що капітан "Шахтаря" Андрій П'ятов оголосив про завершення кар'єри футболіста та приєднався до тренерського штабу клубу.
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