Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт "Шахтар" оголосив про трансфер бразильця за 1 млн євро

"Шахтар" оголосив про трансфер бразильця за 1 млн євро

19 липня, 2023 середа
18:03
Спорт Педрінью, Шахтар

Бразильський оборонець Педрінью став гравцем донецького "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Педрінью вже долучився до "Шахтаря" на зборі в Роттердамі. 21-річний бразильський захисник підписав з "гірниками" контракт до 30 червня 2028 року.

Педрінью – вихованець бразильської "Віторії", за головну команду дебютував у сезоні-2020 і відіграв 35 матчів. У вересні 2021 року перейшов до "Атлетіко Паранаенсе", у складі якого за 2 неповні роки провів 69 поєдинків, зробив 2 асисти.

Transfermarkt оцінює Педріньюв 1 млн євро.

  • 10 липня стало відомо, що капітан "Шахтаря" Андрій П'ятов оголосив про завершення кар'єри футболіста та приєднався до тренерського штабу клубу.
футбол
Шахтар
Бразилія
УПЛ
чемпіонат України
Читайте також:
Денис Шмигаль
18 липня, 2023 вiвторок
Уряд затвердив постанову про початок відбудови Каховської ГЕС
Ердоган і Путін
18 липня, 2023 вiвторок
Путін домовиться з Ердоганом щодо зерна, - Клімкін
Бен Воллес
18 липня, 2023 вiвторок
Воллес назвав Україну бойовою лабораторією, яка експериментує зі зброєю й технологіями для боротьби з РФ
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 40.98
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
19 липня
18:11
ПВК Вагнера
Пригожин у Білорусі закликав вагнерівців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній"
18:07
F-16
Резніков: Думаю, перші навчання українських пілотів на F-16 розпочнуться в серпні
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Гопник - він і в Африці гопник
17:43
Сергій Наєв
Понад 40 км протитанкового рову, більш ніж 30 тис. мінних пасток: Наєв розповів про посилення оборони Чернігівщини
17:42
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Людина-павук" Том Холланд заявив, що Ломаченко є його улюбленим боксером
17:34
ВПС України
Україна негайно потребує посилення можливостей для повітряної війни, - Київський безпековий форум
17:26
Ексклюзив
Карта бойових дій_1107
Найближчим часом окупанти вийдуть з Бахмута й здадуться, - боєць батальйону "Свобода" Іваночко
17:23
Лео Варадкар
"Не могли порушити санкції": Дублін розслідує наявність ірландських деталей у російських "шахедах"
17:20
Частину України 20 липня очікує приємна прохолода: прогноз погоди від Наталки Діденко
17:16
Зеленський НАТО
Шахраї проводять стріми зі збором грошей від імені Зеленського
17:02
САУ 2С22 "Богдана"
"Повинні мати власну зброю": Резніков розповів про перспективи української САУ "Богдана" з калібром стандарту НАТО
16:56
тюрма
На Одещині до 15 років ув'язнення засудили зрадника, який передавав російським спецслужбам дані про ЗСУ
16:54
Оновлено
Адміністраторка USAID Пауер відвідала Бучу й ознайомилася із результатами єВідновлення
16:48
Іван Баканов
Ексголова СБУ Баканов отримав свідоцтво адвоката на Полтавщині
16:38
Оновлено
Дмитро Шавцов
Кулеба закликав МКС заарештувати голову Червоного Хреста Білорусі, який зізнався у депортації українських дітей
16:33
Оновлено
Путін
Путін візьме участь у саміті БРІКС онлайн. У ПАР поїде Лавров
16:32
Ексклюзив
Ракета "Калібр"
Зменшити виробництво ракет у РФ можна хіба що знищивши підприємства з їх виробництва, - головред Defense Express Катков
16:29
НАЗК
НАЗК перевіряє спосіб життя військкомів усіх рівнів
16:25
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ГУР попередило про підготовку Росією нових провокацій на ЗАЕС
16:23
міномет
Росія обстріляла садове товариство на Херсонщині: постраждала жінка
16:17
Анонс
"Бізнес із Андрієм Яніцьким": як піти з роботи і створити власний бізнес
16:11
Ексклюзив
Артилерія ЗСУ
ЗСУ переважають ворога у контрбатарейній боротьбі, - майор запасу НГУ Гетьман
16:09
рукопис
Учені виявили унікальні форми середньовічної літератури у рукописі XV століття
16:08
зубна паста
Учені знайшли альтернативу фтору в зубній пасті
16:06
OPINION
Віктор Бобиренко
Епатаж як управлінський метод
15:49
Ексклюзив
зерно, зернова угода
За минулий сезон аграрний експорт приніс в економіку України $20 млрд, - в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації Іващенко
15:45
електроенергія
"РФ атакуватиме й наступної зими": Міненерго веде перемовини щодо розширення можливостей імпорту електроенергії
15:40
Ексклюзив
Кримський міст
Удар по Кримському мосту свідчить про створення Україною ударної системи з дистанційним керуванням, - експерт Defense Express Заблоцький
15:35
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії заявив, що світ втомився від війни Росії в Україні
15:30
Анналена Бербок
Ракети Путіна б'ють і по найбідніших людях світу: очільниця МЗС Німеччини відреагувала на нічну атаку РФ по Одещині
15:02
Ексклюзив
ЗСУ
На Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ вирівняли ситуацію, але інтенсивність бойових дій найвища, - голова Сєверодонецької РВА
14:56
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Нічна атака на Україну: є руйнування на Одещині, Житомирщині, Херсонщині та Миколаївщині, постраждали щонайменше 13 людей
14:40
На фото порт "Чорноморськ"
На відновлення портової інфраструктури Чорноморська знадобиться не менше ніж рік, – Мінагрополітики
14:38
Оновлено
прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар і Володимир Зеленський
Прем'єр-міністр Ірландії відвідав Бучу та зустрівся із Зеленським
14:35
Ексклюзив
Карта бойових дій Луганщина_1107-1_eng
Наступом на Куп'янськ ворог намагається прикрити свої невдачі на півдні, - військовослужбовець ЗСУ Ганущин
14:24
пшениця зерно
Україна розглядає альтернативні шляхи вивезення зерна морем, але кораблі навряд чи на це погодяться, – посол у Туреччині
14:17
Російські пропагандисти повідомили, що ЗСУ ліквідували комбрига й "улюбленця Скабєєвої" Дениса Іванова
14:17
Росіяни вивезли десятки старшокласників з ТОТ Луганщини до військової академії в Костромі
Росіяни вивезли десятки старшокласників з ТОТ Луганщини до військової академії в Костромі
14:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:04
OPINION
Ольга Лень
Роспропаганда штучно в'яже підрив Керченського мосту і "удари помсти" по Одесі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV