Капітан ФК "Шахтар" П'ятов завершив кар'єру футболіста та приєднався до тренерського штабу клубу
Капітан ФК "Шахтар" Андрій П'ятов завершив кар'єру футболіста та приєднався до тренерського штабу клубу. 6 серпня в Лондоні голкіпер зіграє свій останній матч
Про це повідомляє сайт "гірників".
П'ятов провів разом із "Шахтарем" 16 років. За цей час він провів у складі команди 482 матчі – це третій показник в історії клубу та найбільша кількість ігор серед воротарів.
"Разом із командою він завоював 28 трофеїв – і це абсолютний рекорд клубу всіх часів! 11 разів П'ятов із "оранжево-чорними" брав золоті медалі чемпіонату України (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), виграв 8 Кубків України (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) та 8 Суперкубків України (2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021), став володарем Кубка УЄФА – 2009", - йдеться у повідомленні на сайті "Шахтаря".
Хто такий Андрій П'ятов
39-річний П'ятов виступав за "Шахтар" із 2007 року. Також грав за "Ворсклу". Голкіпер є 11-разовим чемпіоном України та по 8 разів вигравав кубок та Суперкубок країни. У 2009 році здобув із донеччанами Кубок УЄФА.
За збірну України П'ятов провів 102 матчі. У 2006 році став віцечемпіоном Європи у складі молодіжної збірної України.
11 червня 2022 року Андрій П'ятов оголосив, що завершує кар'єру в збірній України.
3 липня 2023 року "Шахтар" оголосив, що П'ятов завершив виступи за клуб.
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