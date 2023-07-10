Про це повідомляє сайт "гірників".

П'ятов провів разом із "Шахтарем" 16 років. За цей час він провів у складі команди 482 матчі – це третій показник в історії клубу та найбільша кількість ігор серед воротарів.

"Разом із командою він завоював 28 трофеїв – і це абсолютний рекорд клубу всіх часів! 11 разів П'ятов із "оранжево-чорними" брав золоті медалі чемпіонату України (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), виграв 8 Кубків України (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) та 8 Суперкубків України (2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021), став володарем Кубка УЄФА – 2009", - йдеться у повідомленні на сайті "Шахтаря".