Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Андрій П'ятов на цей момент завершив свої виступи як футболіст нашого клубу. Він пройшов дуже великий і яскравий шлях – 16 років, 482 матчі, дуже багато титулів та перемог. Тому ми повинні бути вдячними йому за це. Ви знаєте, що ми гратимемо 6 серпня благодійний поєдинок з "Тоттенгемом" і запропонували П'ятову зіграти прощальний матч, аби віддячити за все, що Андрій зробив для "Шахтаря", - розповів Палкін.

Водночас він додав, що Андрій П'ятов отримав пропозицію стати тренером голкіперів "Шахтаря".

"Ми прощаємося з Андрієм лише як із футболістом, але хотіли би бачити його в тренерському штабі Патріка ван Леувена як наставника воротарів. Пропонуємо П'ятову залишитися в клубі, адже для нас є дуже важливими його знання, його харизма. Ми маємо багато молодих футболістів, і досвід Андрія дуже потрібний. Тому ми впевнені, що він допоможе", - сказав П'ятов.

Хто такий Андрій П'ятов

39-річний П'ятов виступав за "Шахтар" з 2007 року. Також грав за "Ворсклу". Голкіпер є 11-разовим чемпіоном України та по 8 раз вигравав кубок та Суперкубок країни. У 2009 році здобув із донеччанами Кубок УЄФА.

За збірну України П'ятов провів 102 матчі. У 2006 році став віцечемпіоном Європи у складі молодіжної збірної України.