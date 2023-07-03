"Шахтар" оголосив, що П'ятов завершив виступи за клуб
Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов завершив виступи за донецький футбольний клуб
Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
"Андрій П'ятов на цей момент завершив свої виступи як футболіст нашого клубу. Він пройшов дуже великий і яскравий шлях – 16 років, 482 матчі, дуже багато титулів та перемог. Тому ми повинні бути вдячними йому за це. Ви знаєте, що ми гратимемо 6 серпня благодійний поєдинок з "Тоттенгемом" і запропонували П'ятову зіграти прощальний матч, аби віддячити за все, що Андрій зробив для "Шахтаря", - розповів Палкін.
Водночас він додав, що Андрій П'ятов отримав пропозицію стати тренером голкіперів "Шахтаря".
"Ми прощаємося з Андрієм лише як із футболістом, але хотіли би бачити його в тренерському штабі Патріка ван Леувена як наставника воротарів. Пропонуємо П'ятову залишитися в клубі, адже для нас є дуже важливими його знання, його харизма. Ми маємо багато молодих футболістів, і досвід Андрія дуже потрібний. Тому ми впевнені, що він допоможе", - сказав П'ятов.
Хто такий Андрій П'ятов
39-річний П'ятов виступав за "Шахтар" з 2007 року. Також грав за "Ворсклу". Голкіпер є 11-разовим чемпіоном України та по 8 раз вигравав кубок та Суперкубок країни. У 2009 році здобув із донеччанами Кубок УЄФА.
За збірну України П'ятов провів 102 матчі. У 2006 році став віцечемпіоном Європи у складі молодіжної збірної України.
- 11 червня 2022 року Андрій П'ятов оголосив, що завершує кар'єру в збірній України.
- 2 липня "Шахтар" оголосив про звільнення Ігоря Йовічевіча з посади головного тренера.
- 3 липня новим головним тренером донецького "Шахтаря" став нідерландець Патрік ван Леувен.
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