Відповідна заява у суботу, 1 липня 2023 року, з'явилася на офіційному сайті "Шахтаря".

"ФК "Шахтар" оголошує про припинення дії контракту з головним тренером Ігором Йовічевічем. Разом з наставником клуб залишає тренерський штаб", - йдеться у повідомленні.

"Дякуємо Ігору Йовічевічу та його асистентам за якісну роботу і високий професіоналізм, за красиві перемоги й незабутні емоції. Це був яскравий сезон, яким ви назавжди вписали свої імена в історію "Шахтаря". Окрема подяка за активну громадянську позицію в підтримці України та українців", - наголосили у "Шахтарі".

Українська кар'єра Ігоря Йовічевіча

Ігор Йовічевіч в Україні з 2003 року. Хорватський фахівець грав за "Карпати". Пізніше тренував львівський клуб, а з 2020 до літа 2022 року очолював СК "Дніпро-1".

Під керівництвом 49-річного хорвата "Шахтар" зіграв 40 матчів, у яких вони здобули 24 перемоги.

Команда виграла УПЛ та вийшла в плей-офф Ліги Європи.