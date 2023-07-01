"Шахтар" оголосив про звільнення Йовічевіча з посади головного тренера
Футбольний клуб "Шахтар" підтвердив припинення роботи хорвата Ігоря Йовічевіча на посаді головного тренера команди. Разом з ним йде тренерський штаб
Відповідна заява у суботу, 1 липня 2023 року, з'явилася на офіційному сайті "Шахтаря".
"ФК "Шахтар" оголошує про припинення дії контракту з головним тренером Ігором Йовічевічем. Разом з наставником клуб залишає тренерський штаб", - йдеться у повідомленні.
"Дякуємо Ігору Йовічевічу та його асистентам за якісну роботу і високий професіоналізм, за красиві перемоги й незабутні емоції. Це був яскравий сезон, яким ви назавжди вписали свої імена в історію "Шахтаря". Окрема подяка за активну громадянську позицію в підтримці України та українців", - наголосили у "Шахтарі".
Українська кар'єра Ігоря Йовічевіча
Ігор Йовічевіч в Україні з 2003 року. Хорватський фахівець грав за "Карпати". Пізніше тренував львівський клуб, а з 2020 до літа 2022 року очолював СК "Дніпро-1".
Під керівництвом 49-річного хорвата "Шахтар" зіграв 40 матчів, у яких вони здобули 24 перемоги.
Команда виграла УПЛ та вийшла в плей-офф Ліги Європи.
- За інформацією від спортивних журналістів, замість Йовічевіча "Шахтар" може тепер тренувати нідерландець Патрік ван Леувен.
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