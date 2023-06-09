Хорват Йовічевіч підтвердив, що більше не тренує "Шахтар", - ЗМІ

Про це повідомляють хорватські ЗМІ, пише "Трибуна".

Йовічевіч коротко підтвердив, що покинув "Шахтар". Від більш розгорнутого коментаря спеціаліст відмовився. Наразі він перебуває у Загребі.

За інформацією низки українських ЗМІ, власник "Шахтаря" Рінат Ахметов вирішив припинити співпрацю з тренерським штабом Ігоря Йовічевіча.

Клуб уже шукає нового головного тренера. Розглядаються кілька європейських фахівців та тренер "Зорі" Патрік ван Леувен.

Футбол TIME стверджує, що хорвата замінить нідерландець Патрік ван Леувен. За даними Романа Бебеха з "Бомбардира", контракт з Йовічевічем буде розірвано.

Кар'єра Ігоря Йовічевіча

Ігор Йовічевіч в Україні з 2003 року. Хорватський фахівець грав за "Карпати". Пізніше тренував львівський клуб, а з 2020 до літа 2022 року очолював СК "Дніпро-1".

Під керівництвом 49-річного хорвата "Шахтар" зіграв 40 матчів, у яких вони здобули 24 перемоги.

Команда виграла УПЛ та вийшла в плей-офф Ліги Європи.