"Шахтар" звільнив головного тренера Йовічевіча, - ЗМІ

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, власник "Шахтаря" Рінат Ахметов вирішив припинити співпрацю з тренерським штабом Ігоря Йовічевіча.

Клуб уже шукає нового головного тренера. Розглядаються кілька європейських фахівців та тренер "Зорі" Патрік ван Льовен.

Кар'єра Ігоря Йовічевіча

Ігор Йовічевіч в Україні з 2003 року. Хорватський фахівець бувши футболістом грав за "Карпати". Пізніше тренував львівський клуб, а з 2020 до літа 2022 року очолював СК "Дніпро-1".

Під керівництвом 49-річного хорвата "Шахтар" зіграв 40 матчів, у яких вони здобули 24 перемоги.

Команда виграла УПЛ, виходила в плей-офф Ліги Європи.