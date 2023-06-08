"Шахтар" звільнив головного тренера Йовічевіча, - ЗМІ
Донецький "Шахтар" припинив співпрацю з хорватським тренером Ігорем Йовічевічем
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, власник "Шахтаря" Рінат Ахметов вирішив припинити співпрацю з тренерським штабом Ігоря Йовічевіча.
Клуб уже шукає нового головного тренера. Розглядаються кілька європейських фахівців та тренер "Зорі" Патрік ван Льовен.
Кар'єра Ігоря Йовічевіча
Ігор Йовічевіч в Україні з 2003 року. Хорватський фахівець бувши футболістом грав за "Карпати". Пізніше тренував львівський клуб, а з 2020 до літа 2022 року очолював СК "Дніпро-1".
Під керівництвом 49-річного хорвата "Шахтар" зіграв 40 матчів, у яких вони здобули 24 перемоги.
Команда виграла УПЛ, виходила в плей-офф Ліги Європи.
- 28 травня золото прем'єр-ліги та путівку до ЛЧ достроково здобув "Шахтар", який переграв "Дніпро-1".
- Київське "Динамо" втратило шанси на бронзові нагороди та вдруге в історії залишилося без медалей чемпіонату України.
- 4 червня срібло УПЛ здобув "Дніпро-1", а "Зоря" отримала бронзу.
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