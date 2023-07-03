"Шахтар" призначив нового головного тренера
Новим головним тренером донецького "Шахтаря" став нідерландець Патрік ван Леувен
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Із Патріком ван Леувеном уклали контракт на два роки. Він замінив на посаді головного тренера "Шахтаря" хорвата Ігора Йовічевіча. До цього 53-річний нідерландець очолював луганську "Зорю", яку привів до бронзових медалей чемпіонату України 2022/23.
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