"Шахтар" оголосив заявку на Лігу чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



Тренерський штаб Роберто Де Дзербі визначився зі списком футболістів, які зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів.



Заявка "Шахтаря":



Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков*, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін*



Захисники: 2. Додо, 3. Вітао, 4. Сергій Кривцов, 5. Марлон, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 31. Ісмаїлі, 44. Віктор Корнієнко, 77. Валерій Бондар



Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антоніо*, 11. Марлос, 14. Тете*, 15. Артем Бондаренко*, 19. Манор Соломон, 20. Михайло Мудрик, 25. Георгій Судаков*, 21. Алан Патрік, 38. Педріньйо, 70. Євген Коноплянка



Нападники: 9. Дентіньйо, 10. Жуніор Мораес, 23. Лассіна Траоре, 45. Даниїл Сікан, 99. Фернандо



*заявлені за списком Б.

У груповому етапі ЛЧ "Шахтар" зіграє в групі D. Їхні суперники мадридський "Реал", міланський "Інтер" та молдавський "Шериф".



"Динамо" змагатиметься у квартеті E. Кияни гратимуть проти іспанської "Барселони", німецької "Баварії" та португальської "Бенфіки"

Нагадаємо, 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

26 серпня у турецькому Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів.

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