"Шахтар" отримав суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" розпочав виступи у єврокубках у Лізі чемпіонів та посів третє місце у групі, з якої до плей-офф ЛЧ вийшли іспанський "Реал" та німецький "Лейпциг". Донеччани випередили у боротьбі за право продовжити виступи у Лізі Європи шотландський "Селтік".

Під час процедури жеребкування у Ньоні (Швейцарія) "Шахтар" потрапив до першого кошика. Таким чином в суперники донеччанам могли потрапити клуби з другого кошика.

Кошик 1: "Аякс" (Нідерланди), "Баєр" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Спортинг" (Португалія), "Зальцбург" (Австрія), "Шахтар" (Україна), "Севілья" (Іспанія), "Ювентус" (Італія)

Кошик 2: "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Мідтюлланд" (Данія), "Нант" (Франція), "Монако" (Франція), ПСВ (Нідерланди), "Ренн" (Франція), "Рома" (Італія), "Уніон" (Німеччина)

У підсумку суперником "Шахтаря" у 1/16 фіналу Ліги Європи став "Ренн", який грав із "Динамо" в одній групі.

Ліга Європи

1/16 фіналу

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" - "Нант"

"Спортинг" - "Мідтюлланд"

"Шахтар" - "Ренн"

"Аякс" - "Уніон"

"Баєр" - "Монако"

"Севілья" - ПСВ

"Зальцбург" - "Рома"

Перші матчі 1/16 фіналу ЛЄ відбудуться 16 лютого 2023 року, повторні - 23 лютого.

2 листопада у Варшаві у 6-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" поступився "Лейпцигу" та вибув з турніру

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