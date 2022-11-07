"Шахтар" отримав суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи
7 листопада відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого суперника дізнався "Шахтар"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" розпочав виступи у єврокубках у Лізі чемпіонів та посів третє місце у групі, з якої до плей-офф ЛЧ вийшли іспанський "Реал" та німецький "Лейпциг". Донеччани випередили у боротьбі за право продовжити виступи у Лізі Європи шотландський "Селтік".
Під час процедури жеребкування у Ньоні (Швейцарія) "Шахтар" потрапив до першого кошика. Таким чином в суперники донеччанам могли потрапити клуби з другого кошика.
Кошик 1: "Аякс" (Нідерланди), "Баєр" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Спортинг" (Португалія), "Зальцбург" (Австрія), "Шахтар" (Україна), "Севілья" (Іспанія), "Ювентус" (Італія)
Кошик 2: "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Мідтюлланд" (Данія), "Нант" (Франція), "Монако" (Франція), ПСВ (Нідерланди), "Ренн" (Франція), "Рома" (Італія), "Уніон" (Німеччина)
У підсумку суперником "Шахтаря" у 1/16 фіналу Ліги Європи став "Ренн", який грав із "Динамо" в одній групі.
Ліга Європи
1/16 фіналу
"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
"Ювентус" - "Нант"
"Спортинг" - "Мідтюлланд"
"Шахтар" - "Ренн"
"Аякс" - "Уніон"
"Баєр" - "Монако"
"Севілья" - ПСВ
"Зальцбург" - "Рома"
Перші матчі 1/16 фіналу ЛЄ відбудуться 16 лютого 2023 року, повторні - 23 лютого.
- 2 листопада у Варшаві у 6-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" поступився "Лейпцигу" та вибув з турніру
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