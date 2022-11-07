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Головна Спорт "Шахтар" отримав суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи

"Шахтар" отримав суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи

7 листопада, 2022 понедiлок
14:18
Спорт Михайло Мудрик, Шахтар - Реал, Ліга чемпіонів

7 листопада відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого суперника дізнався "Шахтар"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Шахтар" розпочав виступи у єврокубках у Лізі чемпіонів та посів третє місце у групі, з якої до плей-офф ЛЧ вийшли іспанський "Реал" та німецький "Лейпциг". Донеччани випередили у боротьбі за право продовжити виступи у Лізі Європи шотландський "Селтік".  

Під час процедури жеребкування у Ньоні (Швейцарія) "Шахтар" потрапив до першого кошика. Таким чином в суперники донеччанам могли потрапити клуби з другого кошика. 

Кошик 1: "Аякс" (Нідерланди), "Баєр" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Спортинг" (Португалія), "Зальцбург" (Австрія), "Шахтар" (Україна), "Севілья" (Іспанія), "Ювентус" (Італія)

Кошик 2: "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Мідтюлланд" (Данія), "Нант" (Франція), "Монако" (Франція), ПСВ (Нідерланди), "Ренн" (Франція), "Рома" (Італія), "Уніон" (Німеччина)

У підсумку суперником "Шахтаря" у 1/16 фіналу Ліги Європи став "Ренн", який грав із "Динамо" в одній групі. 

Ліга Європи

1/16 фіналу

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" - "Нант"

"Спортинг" - "Мідтюлланд" 

"Шахтар" - "Ренн"

"Аякс" - "Уніон"

"Баєр" - "Монако"

"Севілья" - ПСВ

"Зальцбург" - "Рома"

Перші матчі 1/16 фіналу ЛЄ відбудуться 16 лютого 2023 року, повторні -  23 лютого.

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Шахтар
Ювентус
Ліга Європи
Барселона
Манчестер Юнайтед
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