Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Варшаві, де донеччани проводять цього сезону свої домашні єврокубкові матчі, "Лейпциг" повів у рахунку на 10-й хвилині, коли забив Крістофер Нкуну.

На початку другого тайму перевагу німців збільшив Андре Сілва. До розгромного рахунок на 62-й хвилині довів Домінік Шобошлай. Побиття суперника невдовзі продовжив Дані Ольмо.

"Шахтар" програв "Лейпцигу" та з 6 очками фінішував у групі F третім. "Лейпциг" набрав 12 пунктів та з другого місця потрапив до 1/8 ЛЧ. Іспанський "Реал" набрав 13 балів та посів перше місце. Шотландський "Селтік" з 2 очками замкнув турнірну таблицю.

"Шахтар" продовжить виступи у Лізі Європи. Жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ відбудеться 7 листопада.

Ліга чемпіонів

6-й тур. Група F

2 листопада

"Шахтар" (Україна) - "Лейпциг" (Німеччина) 0:4

Голи: Нкуну, 10, Сілва, 50, Шобошлай, 62, Ольмо, 68

"Шахтар": Трубін, Степаненко, Бондаренко (Криськів, 82), Михайличенко, Мудрик (Тотовицький, 74), Матвієнко, Траоре (Сікан, 60), Судаков (Джурасек, 60), Конопля (Тейлор, 60), Петряк, Бондар

"Лейпциг": Бласвіх, Сімакан (Хенрікс, 67), Орбан, Сілва, Вернер (Форсберг, 19), Шобошлаї (Ольмо, 67), Нкунку, Раум, (Хальстенберг, 67), Шлагер (Діалло, 74), Гвардіол, Кампль

Попередження: Михайличенко, 24, Тейлор, 66

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