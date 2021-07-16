"Шахтар" після 13 років співпраці з Nike показав форму від нового технічного спонсора

Про це повідомляє "Шахтар".

Презентація відбулася в "Українському домі" в Києві. "Шахтар" з нового сезону гратиме у формі виробництва Puma, з якою клуб уклав 5-річний контракт. У попередні 12 сезонів клуб виступав у екіпіровці Nike.





