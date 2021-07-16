"Шахтар" після 13 років співпраці з Nike показав форму від нового технічного спонсора
У Києві відбулася презентація нової форми "Шахтаря", який у новому сезоні виступатиме у екіпіровці Puma
Про це повідомляє "Шахтар".
Презентація відбулася в "Українському домі" в Києві. "Шахтар" з нового сезону гратиме у формі виробництва Puma, з якою клуб уклав 5-річний контракт. У попередні 12 сезонів клуб виступав у екіпіровці Nike.
- Нагадаємо, у вересні 2020 року "Шахтар" уклав контракт з новим технічним спонсором – компанією Puma.
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