"Шахтар" познущався над "Шерифом" у юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Тирасполі у першому таймі "Шахтар" вивів вперед Артем Векленко. По перерві

Кирило Сігєєв, Данило Гончарук, Антон Глущенко і Владислав Погорілий довели рахунок до розгромного. Останні двоє реалізували одинадцятиметрові.

"Шахтар" переміг "Шериф" з рахунком 5:0.

Наступний матч українці зіграють 28 вересня у гостях проти італійського "Інтера". У групі D також виступає іспанський "Реал".

Сьогодні в Тирасполі "Шериф" та "Шахтар" зустрінуться у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів, матч розпочнеться о 19:45.

Юнацька Ліга УЄФА

Група D

1-й тур

15 вересня

"Шериф U-19" (Молдова) - "Шахтар U-19" (Україна) 0:5

Голи: Векленко, 37, Сігєєв, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68 (пен.), Погорілий, 90 (пен.)