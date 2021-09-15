"Шахтар" познущався над "Шерифом" у юнацькій Лізі УЄФА
У 1-му турі групового раунду юнацької Ліги УЄФА "Шахтар" переміг у гостях молдовський "Шериф" з рахунком 5:0
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Тирасполі у першому таймі "Шахтар" вивів вперед Артем Векленко. По перерві
Кирило Сігєєв, Данило Гончарук, Антон Глущенко і Владислав Погорілий довели рахунок до розгромного. Останні двоє реалізували одинадцятиметрові.
"Шахтар" переміг "Шериф" з рахунком 5:0.
Наступний матч українці зіграють 28 вересня у гостях проти італійського "Інтера". У групі D також виступає іспанський "Реал".
Сьогодні в Тирасполі "Шериф" та "Шахтар" зустрінуться у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів, матч розпочнеться о 19:45.
Юнацька Ліга УЄФА
Група D
1-й тур
15 вересня
"Шериф U-19" (Молдова) - "Шахтар U-19" (Україна) 0:5
Голи: Векленко, 37, Сігєєв, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68 (пен.), Погорілий, 90 (пен.)
- Нагадаємо, 14 вересня у 1-му турі юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" U-19 перемогло лісабонську "Бенфіку" U-19 - 4:0.
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