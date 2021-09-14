"Динамо" розтрощило "Бенфіку" у юнацькій Лізі УЄФА
У 1-му турі юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" U-19 перемогло лісабонську "Бенфіку" U-19
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Динамо" U-19 з рахунком 4:0. Голами відзначились Антон Боль, Володимир Бражко, Назар Волошин і Самба Діалло.
"Динамо" грає в одній групі юнацької Ліги УЄФА з "Барселоною", "Баварією" і "Бенфікою".
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри "Динамо" - "Бенфіка" у 1-му турі ЛЧ.
Переможець групи вийде в 1/8 фіналу ЛЧ, друге місце - в 1/16-ю.
Юнацька Ліга УЄФА
1-й тур
14 вересня
"Динамо" U-19 - "Бенфіка" U-19 4:0
Голи: Боль, 9, Бражко, 65 (пен.), Волошин, 79, Діалло, 81
- 14 вересня стало відомо, що основний воротар "Динамо" Георгій Бущан зможе допомогти киянам у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".
- Колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявив, що "Динамо" до снаги перемогти "Бенфіку" у матчі Ліги чемпіонів.
- Екс футболіст і тренер "Динамо" Леонід Буряк заявив, що киянам необхідно перемагати "Бенфіку" в домашньому матчі Ліги чемпіонів.
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