"Динамо" розтрощило "Бенфіку" у юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Динамо" U-19 з рахунком 4:0. Голами відзначились Антон Боль, Володимир Бражко, Назар Волошин і Самба Діалло.



"Динамо" грає в одній групі юнацької Ліги УЄФА з "Барселоною", "Баварією" і "Бенфікою".

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри "Динамо" - "Бенфіка" у 1-му турі ЛЧ.



Переможець групи вийде в 1/8 фіналу ЛЧ, друге місце - в 1/16-ю.



Юнацька Ліга УЄФА



1-й тур



14 вересня



"Динамо" U-19 - "Бенфіка" U-19 4:0



Голи: Боль, 9, Бражко, 65 (пен.), Волошин, 79, Діалло, 81

1 4 вересня стало відомо, що основний воротар "Динамо" Георгій Бущан зможе допомогти киянам у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".

4 вересня стало відомо, що основний воротар "Динамо" Георгій Бущан зможе допомогти киянам у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". Колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявив, що "Динамо" до снаги перемогти "Бенфіку" у матчі Ліги чемпіонів.

Екс футболіст і тренер "Динамо" Леонід Буряк заявив, що киянам необхідно перемагати "Бенфіку" в домашньому матчі Ліги чемпіонів.

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