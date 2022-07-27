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"Шахтар" програв "Аяксу" в благодійному матчі

27 липня, 2022 середа
00:56
Спорт Михайло Мудрик

Ввечері 26 липня донецький "Шахтар" у благодійному матчі програв амстердамському "Аяксу"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" і "Аякс" зіграли благодійний матч в Амстердамі у рамках бладійного турне Shakhtar Global Tour for Peace. Кошти від реалізації квитків та реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян і дітей, які постраждали від війни.

Єдиний гол за українців забив Михайло Мудрик, який розкішно обіграв кілька суперників і пробіг через все поле у першому таймі. Але вже у другій половині зустрічі "Шахтар" пропустив тричі.

Благодійний матч

26 липня

"Аякс" (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна) 3:1

Голи: Тадич, 45, Бергейс, 73, Кудус, 85 - Мудрик, 33

Стартовий склад "Шахтаря": Трубін, Корнієнко, Козік, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Тотовицький

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Україна
футбол
Шахтар
Нідерланди
Аякс
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