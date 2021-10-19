"Шахтар" - "Реал": Де Дзербі оприлюднив заявку на матч Ліги чемпіонів
"Шахтар" визначився із заявкою на гру 3-го туру Ліги чемпіонів проти мадридського "Реалу"
Про це повідомляє "Шахтар" у twitter.
У складі українського клубу відсутній травмований Микола Матвієнко. Натомість до заявки потрапили оборонець Віктор Корнієнко та півзахисники Артем Бондаренко і Дентіньо, які мали проблеми зі здоров'ям напередодні.
Заявка "Шахтаря" на матч з "Реалом":
Воротарі: Шевченко, П'ятов, Трубін
Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрік, Судаков, Педріньо, Дентіньо
Нападники: Сікан, Фернандо
Гра "Шахтар" - "Реал" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
- Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко не зіграє проти мадридського "Реалу" у Лізі чемпіонів.
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