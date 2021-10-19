"Шахтар" - "Реал": Де Дзербі оприлюднив заявку на матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє "Шахтар" у twitter.

У складі українського клубу відсутній травмований Микола Матвієнко. Натомість до заявки потрапили оборонець Віктор Корнієнко та півзахисники Артем Бондаренко і Дентіньо, які мали проблеми зі здоров'ям напередодні.

Заявка "Шахтаря" на матч з "Реалом":

Воротарі: Шевченко, П'ятов, Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрік, Судаков, Педріньо, Дентіньо

Нападники: Сікан, Фернандо

Гра "Шахтар" - "Реал" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.



