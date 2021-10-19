"Шахтар" перед грою з "Реалом" втратив ключового футболіста
Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко не зіграє проти мадридського "Реалу" у Лізі чемпіонів
Про це заявив головний тренер українського клубу Роберто Де Дзербі, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
За словами італійця, Матвієнко отримав травму.
"Матвієнко травмував ногу, його не буде завтра. Дентіньо вже почав тренуватися з нами, він буде в запасі, а потім подивимось, як складатиметься матч", - сказав Де Дзербі.
Крім Матвієнка через травми матч з "Реалом" пропустять півзахисник Євген Коноплянка та форварди Жуніор Мораес та Лассіна Траоре.
Гра "Шахтар" - "Реал" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
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