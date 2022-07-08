English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт "Шахтар" судитиметься з ФІФА заради компенсації 50 млн євро, - журналіст Циганик

"Шахтар" судитиметься з ФІФА заради компенсації 50 млн євро, - журналіст Циганик

8 липня, 2022 п'ятниця
23:43
Спорт Тарас Степаненко, "Шахтар"

"Шахтар" звернеться до суду через нове правило ФІФА, згідно з яким легіонери мають право зупинити свої контракти з українськими клубами на наступний сезон

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Шахтар" прагне отримати від ФІФА компенсацію у вигляді 50 млн євро. У донецькому клубі впевнені, що ФІФА повинна захищати не лише футболістів, але й клуби та компенсувати їм завдані збитки, спричинені неможливістю продати деяких гравців.

Відзначають, що чимало потенційних покупців вийшли з перемовин зі "Шахтарем", коли ФІФА оприлюднила правило, згідно з яким легіонери мають право зупинити свої контракти з українськими клубами на наступний сезон

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Економіка
футбол
Шахтар
ФІФА
УПЛ
чемпіонат України
Читайте також:
вибух
8 липня, 2022 п'ятниця
У Миколаєві лунають вибухи
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
6 липня, 2022 середа
Карін Кнайсль втекла не випадково
карта бойових дій Крматорськ Слов'янськ Лисичанськ 6.07.22 Згурець
7 липня, 2022 четвер
Ворог атакує Слов'янськ з трьох боків, - ексголова Донецької ВЦА Жебрівський
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.67
    Купівля 34.67
    Продаж 35.56
  • EUR
    Купівля 35.22
    Продаж 36.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
9 липня
00:50
Ілон Маск
Ілон Маск відмовився від купівлі Twitter, - ЗМІ
00:46
Himars
HIMARS - не межа. У Пентагоні підтвердили надання Україні високоточної зброї
00:23
ДБР
Офіс Генпрокурора підтвердив: ДБР знищило секретні матеріали кількох резонансних справ. Документ
00:17
Військові літаки F-35 в Естонії
В Естонію прибули надсучасні американські військові літаки F-35. Боронитимуть Європу від агресії Росії
00:08
Сіндзо Абе
У мережі з'явилося відео вбивства експрем'єра Японії Сіндзо Абе
2022, п'ятниця
8 липня
23:54
Михайло Подоляк
В Офісі президента підтвердили прогноз Буданова про терміни закінчення війни
23:52
Байрактар
В Україну прибув байрактар, кошти на який збирали литовці
23:45
Аналітика
Сергій Згурець
Росіяни починають турбуватися за Керченський міст, біля нього розміщують баржі з системами для захисту. Колонка Сергія Згурця
23:44
Ексклюзив
Олександр Антонюк
Перспективи РФ зберегтись в теперішніх рамках і територіях великих шансів немає, - політолог Антонюк
23:42
Папа Римський Франциск
Вивчатимемо можливість поїздки Папи в Україну, - секретар Ватикану з міжнародних відносин
23:23
Сумщина обстріли
На Сумщині уламки мін влучили в шию фермера
23:09
На Київщині виявили підприємство, підконтрольне країні-агресору
На Київщині накрили підприємство, що продавало косметику та побутову хімію російського виробництва
23:03
пожежі на ворожих складах Луганщина
Україна знищила 5 складів боєприпасів РФ за 8 липня
22:55
ПТРК Milan-2
Любо глянути. Міноборони показало роботу французьких ПТРК Milan-2 на фронті
22:36
На фото Збройні сили України
Верещук закликає мешканців південних областей терміново евакуюватися
22:27
Сергій Лавров та Мевлют Чавушоглу
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 липня
22:20
Володимир Путін
"Не наплювати на санкції". Путін вимагає у російських компаній готуватися до нафтового ембарго
22:15
12 годин поспіль російські хакери атакували суспільний мовник Латвії
Латвія зазнала надпотужної за власну історію кібератаки російських хакерів
21:57
"Москвич", "позичений" у китайців
Проєктанти нового російського "Москвича" "позичили" ідею китайської марки JAC
21:54
Харків
У Харкові та області чутно вибухи, - ЗМІ
21:45
На Дніпропетровщині виявили небезпечний фрагмент ворожої ракети Р-77
На Дніпропетровщині виявили небезпечний фрагмент ворожої ракети Р-77
21:22
В Естонії випустили євроменету, присвячену Україні
Авторкою дизайну нової євромонети в Естонії  "Слава Україні" стала біженка з Харкова
21:14
Жозеп Боррель
Повномасштабна війна РФ проти України поставила під загрозу голоду 323 мільйони людей по всьому світу, - Боррель
21:12
Україна не використовувала HIMARS для ударів по території Росії, - Reuters
21:10
лічильник газу
Парламент відстрочив перехід на облік природного газу в енергетичних одиницях
21:03
Херсонська область
ЗСУ знищили 2 командні пункти РФ на Херсонщині
21:00
HIMAR
Ще чотири HIMARS. Україна отримає від США новий пакет допомоги
20:46
Частіше на мавп'ячу віспу хворіють люди з груп підвищеного ризику
Групам підвищеного ризику у Франції настійливо рекомендуватимуть щепитися від мавпячої віспи
20:44
Бріджит Брінк та Дмитро Кулеба
Посол США в Україні Брінк та очільник МЗС Кулеба подискутували про допомогу Україні
20:35
Файли Cookie
У Держспецзв'язку пояснюють, що таке файли Cookie
20:33
Верховна Рада
Рада дозволила народним депутатам приймати цінні подарунки
20:33
США та Туреччина допомагатимуть відбудовувати Харків після війни з РФ, - мер міста
20:31
Як отримати безкоштовну медичну допомогу у Польщі. МОЗ опублікувало пояснення
20:22
Кая Каллас
Очільниця естонського уряду Кая Каллас подає у відставку
20:18
Марлон
Футболіст "Шахтаря" переходить у клуб Берлусконі
20:16
В Україні спростять вирішення питань тимчасового виїзду дітей за межі України
Батьки зможуть оформляти дозволи на виїзд дітей за кордон у Дії
20:15
російська армія
Активний наступ росіян на Луганщині та Донеччині зупинився, - командир підрозділу "Стугна" Лінько
20:15
Голлівудські актори візьмуть участь у читанні п'єси, щоб нагадати світові про війну в Україні
20:14
окупанти
"Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох…": окупат про повернення додому, - перехоплена розмнова
20:09
Переселенці у школі
Це неприпустимо. Верещук обурена виселенням переселенців зі шкіл, лікарень та санаторіїв
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV