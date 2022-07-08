"Шахтар" судитиметься з ФІФА заради компенсації 50 млн євро, - журналіст Циганик

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Шахтар" прагне отримати від ФІФА компенсацію у вигляді 50 млн євро. У донецькому клубі впевнені, що ФІФА повинна захищати не лише футболістів, але й клуби та компенсувати їм завдані збитки, спричинені неможливістю продати деяких гравців.

Відзначають, що чимало потенційних покупців вийшли з перемовин зі "Шахтарем", коли ФІФА оприлюднила правило, згідно з яким легіонери мають право зупинити свої контракти з українськими клубами на наступний сезон

8 липня стало відомо, що донецький "Шахтар" отримає за трансфер бразильця Додо в італійську "Фіорентину" за 14,5 млн євро.

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