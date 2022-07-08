Італійський клуб домовився про трансфер найдорожчого футболіста "Шахтаря" за 14,5 млн євро
Донецький "Шахтар" отримає за трансфер бразильця Додо в італійську "Фіорентину" за 14,5 млн євро
Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра.
Окрім суми у 14,5 млн євро, контрактом також передбачені додаткові бонуси. Журналіст Sky Sport Italia Джанлука Ді Марціо повідомив, що сума бонусів – 3,5 млн євро.
У цьому сезоні бразилець зіграв за "Шахтар" 26 матчів і віддав 4 результативні передачі. Додо виступає за "гірників" з 2018 року, його придбали за 2 млн євро.
Сайт Transfermarkt оцінює вартість Додо у 20 млн євро. Контракт бразильця із "Шахтарем" діє до літа 2025 року. Він є найдорожчим гравцем команди.
- У серпні 2021 року бразильський захисник "Шахтаря" Додо потрапив у сферу інтересів лондонського "Тоттенгема".
- У лютому до Додо був інтерес від мадридського "Реалу".
- 3 липня Скіра вже писав, що бразильський захисник "Шахтаря" опиниться в італійській "Фіорентині".
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