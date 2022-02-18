"Реал" зацікавився найдорожчим футболістом "Шахтаря"

Про це повідомляє DefensaCentral.

Мадридський "Реал" шукає футболіста, який зможе замінити 30-річного Дані Карвахаля. Боси і тренерський штаб іспанського топ-клубу розуміє, що найкращий час правого захисника вже в минулому і йому треба знайти заміну.



За інформацією джерела, одним із головних кандидатів на заміну Карвахаля - 23-річний бразильський захисник "Шахтаря" Додо. Українці хочуть отримати за свою зірку 25 млн євро.

У нинішньому сезоні бразилець вже зіграв за "Шахтар" 26 матчів і віддав 4 результативні передачу. Додо виступає за "гірників" з 2018 року, його придбали за 2 млн євро.

Сайт Transfermarkt оцінює вартість Додо у 20 млн євро. Контракт бразильця із "Шахтарем" діє до літа 2025 року

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb