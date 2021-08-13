Найдорожчий футболіст "Шахтаря" зацікавив англійський топ-клуб

Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, "Тоттенгем" вже запропонував "Шахтарю" за Додо 20 млн євро, але боси "гірників" відхилили таку пропозицію. Сторони продовжують перемовини, але донецький топ-клуб планує продати гравця за більш високу ціну.

У нинішньому сезоні 22-річний бразилець вже зіграв за "Шахтар" 5 матчів і віддав 1 результативну передачу. Додо виступає за "гірників" з 2018 року, його придбали за 2 млн євро.

Сайт Transfermarkt оцінює вартість Додо у 20 млн євро. Контракт бразильця із "Шахтарем" діє до літа 2022.

25 травня стало відомо, що Додо потрапив у сферу інтересів французького ПСЖ.

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