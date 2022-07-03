Найдорожчий футболіст "Шахтаря" домовився про контракт з італійським клубом

Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Додо вже домовився з "Фіорентиною" про умови особистого контракту. Бразилець підпише з італійцями контракт до 2027 року.

Боси "фіалок" хочуть закрити трансфер якнайшвидше, у найближчі дні плануються завершальні переговори зі "Шахтарем", який готовий продати Додо за 14-15 млн євро.

У цьому сезоні бразилець зіграв за "Шахтар" 26 матчів і віддав 4 результативні передачі. Додо виступає за "гірників" з 2018 року, його придбали за 2 млн євро.

Сайт Transfermarkt оцінює вартість Додо у 20 млн євро. Контракт бразильця із "Шахтарем" діє до літа 2025 року. Він є найдорожчим гравцем команди.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb