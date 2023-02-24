Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" розпочинав матч у Франції з перевагою над "Ренном", адже у першій зустрічі українці здобули перемогу 2:1. Проте вже у сьогоднішній грі основний час закінчився перемогою французів - 1:0. На 52-й хвилині Токо Екамбі вивів "Ренн" вперед.

"Шахтар" пропустив і в овертаймі. На 106-й хвилині Ібрагім Салах подвоїв перевагу "Ренна" і майже відібрав надію українців на перемогу "гірників".

Найемоційніший момент трапився на 119-й хвилині, коли 18-річний Жануель Белосян курйозним рикошетом відправив м'яч у сітку власних воріт. Цей автогол дав "Шахтарю" можливість відігратись у серії пенальті.



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В одинадцятиметрових дуелях українець Анатолій Трубін показав майстерність та відбив 2-й і 3-й удари "Ренна", але пропустив 1-й, 4-й, 5-й і 6-й.

Свої пенальті за "Шахтар" реалізували Єгор Назарина, Георгій Судаков та Артем Бондаренко. Четвертим до м'яча підходив Валерій Бондар, але центрбек пробив повз воріт. П'ятий удар "Шахтаря" від Данила Сікана також не перетворився на гол.

Шостим до м'яча підійшов Юхим Конопля, правий захисник тонким ударом переграв Стіва Манданду. Після цього між футболістами "Шахтаря" і "Ренна" розпочалась сутичка, але арбітру вдалось заспокоїти гравців.

Анатолій Трубін відбив і 7-й удар від "Ренна". Долю матчу вирішив Кевін Келсі, який приніс "Шахтарю" перемогу 5:4 у серії пенальті.



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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого у Будинку європейського футболу у Ньоні. Початок о 13:00.

Ліга Європи

1/16 фіналу

23 лютого

"Ренн" (Франція) - "Шахтар" (Україна) 2:1 (Перший матч - 1:2)

Голи: Токо Екамбі, 52, Салах, 106 - Белосян, 119 (авт.)

Серія пенальті - 4:5