"Шахтар" втратив основного воротаря перед вирішальним матчем ЛЧ

Про це повідомляє програма "Великий футбол".



Анатолій Трубін отримав травму, через яку вже пропустив зустріч з одеським "Чорноморцем" (3: 0) у 5-му турі УПЛ. Українець не зіграє і з "Монако" в ЛЧ.



У першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв "Монако" на виїзді (1:0). Матч-відповідь відбудеться 25 серпня.



20-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 7 матчів, з них 3 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 8 млн євро - він найдорожчий воротар України.

17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".

В іншому матчі молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо"

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