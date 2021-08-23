"Шахтар" втратив основного воротаря перед вирішальним матчем ЛЧ
Голкіпер Анатолій Трубін не зіграє за донецький "Шахтар" у матчі Ліги чемпіонів з "Монако"
Про це повідомляє програма "Великий футбол".
Анатолій Трубін отримав травму, через яку вже пропустив зустріч з одеським "Чорноморцем" (3: 0) у 5-му турі УПЛ. Українець не зіграє і з "Монако" в ЛЧ.
У першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв "Монако" на виїзді (1:0). Матч-відповідь відбудеться 25 серпня.
20-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 7 матчів, з них 3 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 8 млн євро - він найдорожчий воротар України.
- 17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".
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