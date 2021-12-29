"Шахтар" запропонував 15 млн євро за футболіста збірної Бразилії

Про це повідомляє Goal.

За інформацією видання, клуби кілька тижнів ведуть переговори про трансфер. "Аякс" відхилив першу пропозицію "Шахтаря", який готовий збільшити відступні до 15 млн євро.

При цьому український клуб згоден залишити амстердамцям частину прав на футболіста.

24-річний Давід Нерес є вихованцем "Сан-Паулу". За "Аякс" виступає з 2017 року.

У нинішньому сезоні правий вінгер зіграв за амстердамців 22 матча, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

На рахунку Нереса 7 матчів, 2 голи та 1 гольовий пас за збірну Бразилії.