"Шахтар" запропонував 15 млн євро за футболіста збірної Бразилії
"Шахтар" запропонував нідерландському "Аяксу" 15 млн євро за бразильського вінгера Давіда Нереса
Про це повідомляє Goal.
За інформацією видання, клуби кілька тижнів ведуть переговори про трансфер. "Аякс" відхилив першу пропозицію "Шахтаря", який готовий збільшити відступні до 15 млн євро.
При цьому український клуб згоден залишити амстердамцям частину прав на футболіста.
24-річний Давід Нерес є вихованцем "Сан-Паулу". За "Аякс" виступає з 2017 року.
У нинішньому сезоні правий вінгер зіграв за амстердамців 22 матча, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.
На рахунку Нереса 7 матчів, 2 голи та 1 гольовий пас за збірну Бразилії.
- Нагадаємо, 28 грудня повідомлялося, що англійський "Брентфорд" запропонував 15 млн євро за хавбека "Шахтаря" Михайла Мудрика.
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