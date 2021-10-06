Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Шахтар" знайшов несподівану заміну форварду, який вибув на рік через травму

"Шахтар" знайшов несподівану заміну форварду, який вибув на рік через травму

6 жовтня, 2021 середа
21:52
Спорт Мостафа Мохамед

Донецький "Шахтар" цікавиться центральним нападником Мостафою Мохамедом, який виступає за "Галатасарай"

Про це повідомляє Fotospor.

Контракт 23-річного Мохамеда належить єгипетському "Замалеку", проте зараз він грає на правах оренди за турецький "Галатасарай".

Орендна угода розрахована до липня 2022 року, але "Шахтар" готовий вступити в переговори вже у січні. Український клуб готовий компенсувати витрати обом клубам.

Мостафа Мохамед має на своєму рахунку 6 матчів за збірну Єгипту. Його вартість на Transfermarkt становить 6,5 млн євро. Він зіграв за "Галатасарай" 14 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 1 асист.

"Шахтар" терміново шукає нового нападника через травму Лассіни Траоре, який пропустить від семи місяців до одного року.

20-річний Лассіна Траоре травмував коліно 28 вересня у матчі Ліги чемпіонів проти італійського "Інтера" (0:0). За "Шахтар" у 14 матчах колишній форвард нідерландського "Аяксу" забив 9 голів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
трансфери
УПЛ
чемпіонат України
Галатасарай
чемпіонат Туреччини
збірна Єгипту
Читайте також:
Олексій Гончаренко
5 жовтня, 2021 вiвторок
"Слуги народу" не можуть зібрати необхідну кількість голосів за відставку Разумкова, - Гончаренко
Бій Ломаченко - Лопес
5 жовтня, 2021 вiвторок
Лопеса можуть примусити провести реванш з Ломаченком
Віталій Кличко
5 жовтня, 2021 вiвторок
Кличко назвав карантинні обмеження, які можуть ввести у Києві
Київ
+13
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.27
    Купівля 26.27
    Продаж 26.51
  • EUR
    Купівля 30.3
    Продаж 30.7
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
6 жовтня
23:22
Марина Бех-Романчук
Українська спортсменка Бех-Романчук звабила фанів новими гарячими фото
23:10
Арена Львів
Стало відомо, як фанати зможуть відвідати матч Україна - Боснія і Герцеговина у Львові
23:01
ОАЕ заявили про підготовку космічної місії на 2028 рік
22:53
Суд Чехії підтвердив вирок у 20 років ув'язнення чоловіку, який воював на сході України у складі окупаційних військ
22:44
"У Бабиному Яру вбили приблизно 200 тис. людей": Зеленський заявив про нове дослідження кількості жертв нацистІв
22:21
У Сєвєродонецьку проведуть військовий парад до Дня захисників та захисниць України
22:19
Ентоні Блінкен
"Не лише нацисти намагалися приховати те, що сталося": держсекретар США Блінкен наголосив на важливості пам'ятати трагедію Бабиного Яру
22:08
Бій Ломаченко - Лопес
Промоутер Джошуа врятував бій Лопеса за титули, які він відібрав у Ломаченка
21:56
ВООЗ дозволила використовувати першу вакцину від малярії для дітей
21:39
Мирон Маркевич
Росія чомусь вважає Крим своєю територією, але УЄФА послідовний у своїй позиції, - тренер Маркевич
21:35
Ільхам Алієв
Плануємо працювати з ЄС для розширення поставок газу, - президент Азербайджану Алієв
21:24
Окупанти відкрили проти кримчан 267 кримінальних справ і винесли 248 вироків за відмову служити в їхній армії, - правозахисники
21:15
У Дніпрі пройшла акція протесту через концерт співачки з РФ Ірини Круг
20:58
збірна Італії
Італія - Іспанія: склади команд на півфінал Ліги націй
20:53
Moderna
Швеція зупинила COVID-вакцинацію препаратом Moderna людей молодше 30 років через ризик захворювань серця
20:52
Максим Калініченко
Ексфутболіст збірної України визнав, що грав договірні матчі
20:33
Євгенія Кравчук
У Раді пропонують запровадити обмеження для невакцинованих осіб, - нардепка Кравчук
20:09
поліція
Напад на журналістів "Схем": поліція перекваліфікувала статтю провадження
19:59
Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром
19:47
У ЄС підтвердили підтримку європейських перспектив країн Західних Балкан
19:43
УЄФА зобразив Крим українським під час презентації Євро-2024
19:26
Богдан Ступка
Комісія Київради вирішила перейменувати сквер Чкалова на честь Ступки
19:10
У в'язнів в ОРДЛО вимагають гроші, не передають їм ліки, утримують у приміщеннях без вікон, дверей, води і опалення, - Денісова
19:06
Деонтей Вайлдер
Я його вирублю, він більше не встане: Вайлдер ефектно пригрозив Ф'юрі
19:02
НАТО
"Офіцери розвідки РФ": НАТО вишле 8 російських дипломатів
18:47
Українську мову визнали офіційною в бразильському муніципалітеті
18:40
Руслан Малиновський
Треба бути самогубцем, щоб не викликати Малиновського, - ексворотар збірної України оцінив Петракова
18:30
COVID-госпіталь у Харкові зупинив прийом пацієнтів
18:26
"Потрібно ретельно розслідувати": у ЄС прокоментували напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"
18:07
Польща коронавірус
Захворюваність на COVID-19 зросла на 70% за тиждень, - МОЗ Польщі
17:58
кубок України з футболу
Кубок України: визначились дати матчів і транслятори 1/8 фіналу
17:49
Семен Семенченко
Справа Семенченка: екснардепа залишили в СІЗО
17:28
СБУ
На замовлення Росії: СБУ запобігла підпалу одного із генконсульств та замовному вбивству на Закарпатті
17:27
Лоренцо Інсіньє
Італія - Іспанія: букмекери спрогнозували, хто вийде у фінал Ліги націй
17:13
Укрексімбанк
Напад на журналістів "Схем": у Києві під "Укрексімбанком" провели акцію протесту, біля активістів із висоти упав вазон
16:56
Світовий банк
Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП України на наступні два роки
16:56
Pfizer вакцина
Pfizer у рамках дослідження планує вакцинувати від COVID-19 все населення міста у Бразилії
16:38
На Рівненщині у 1,5 річної дитини виявили поліомієліт, - МОЗ
16:27
Scandinavian Airlines
Scandinavian Airlines відкрила прямий рейс з Києва у Стокгольм
16:19
Путін
Путін заявив, що Росія цьогоріч перевиконає контрактні обсяги транзиту газу через Україну
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV