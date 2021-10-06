"Шахтар" знайшов несподівану заміну форварду, який вибув на рік через травму
Донецький "Шахтар" цікавиться центральним нападником Мостафою Мохамедом, який виступає за "Галатасарай"
Про це повідомляє Fotospor.
Контракт 23-річного Мохамеда належить єгипетському "Замалеку", проте зараз він грає на правах оренди за турецький "Галатасарай".
Орендна угода розрахована до липня 2022 року, але "Шахтар" готовий вступити в переговори вже у січні. Український клуб готовий компенсувати витрати обом клубам.
Мостафа Мохамед має на своєму рахунку 6 матчів за збірну Єгипту. Його вартість на Transfermarkt становить 6,5 млн євро. Він зіграв за "Галатасарай" 14 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 1 асист.
"Шахтар" терміново шукає нового нападника через травму Лассіни Траоре, який пропустить від семи місяців до одного року.
20-річний Лассіна Траоре травмував коліно 28 вересня у матчі Ліги чемпіонів проти італійського "Інтера" (0:0). За "Шахтар" у 14 матчах колишній форвард нідерландського "Аяксу" забив 9 голів.
- Нагадаємо, 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию проти італійського "Інтера".
- 5 жовтня стало відомо, що форвард "Шахтаря" Лассіна Траоре може відновлюватися після важкої травми близько року.
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