Лідер "Шахтаря" ризикує пропустити рік через травму
Форвард "Шахтаря" Лассіна Траоре може відновлюватися після важкої травми близько року
Про це заявив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін у інтерв'ю Профутбол Digital.
За його словами, нападник з Буркіна-Фасо випав на тривалий термін.
"Для нас це серйозна втрата. Якби мене запитали, що б я обрав: здоровий Траоре або втрачені очки з "Інтером" - я вибрав би здорового Траоре. На скільки він вилетів? Складно сказати. Від семи місяців до року. Той момент коли він повернеться в загальну групу. Потім буде втягуватися в ігровій процес", - сказав Палкін.
20-річний Лассіна Траоре травмував коліно 28 вересня у матчі Ліги чемпіонів проти італійського "Інтера" (0:0). За "Шахтар" у 14 матчах колишній форвард нідерландського "Аяксу" забив 9 голів.
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Нагадаємо, 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию проти італійського "Інтера".
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