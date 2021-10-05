Лідер "Шахтаря" ризикує пропустити рік через травму

Про це заявив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін у інтерв'ю Профутбол Digital.

За його словами, нападник з Буркіна-Фасо випав на тривалий термін.

"Для нас це серйозна втрата. Якби мене запитали, що б я обрав: здоровий Траоре або втрачені очки з "Інтером" - я вибрав би здорового Траоре. На скільки він вилетів? Складно сказати. Від семи місяців до року. Той момент коли він повернеться в загальну групу. Потім буде втягуватися в ігровій процес", - сказав Палкін.

20-річний Лассіна Траоре травмував коліно 28 вересня у матчі Ліги чемпіонів проти італійського "Інтера" (0:0). За "Шахтар" у 14 матчах колишній форвард нідерландського "Аяксу" забив 9 голів.



Нагадаємо, 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию проти італійського "Інтера".

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