Шакшука. Рецепт
Ваші сніданки стануть більш вишуканими, якщо ви забажаєте урізноманітнити їх приготуванням шакшуки. Страва дуже смачна та соковита. Подається до столу прямо в сковорідці
Інгредієнти:
- Курячі яйця — три штуки
- Помідори – три штуки
- Перець болгарський – один
- Часник – два зубчики
- Цибуля ріпчаста - одна
- Оливкова олія – дві столові ложки
- Паприка (на власний смак)
- Сіль (на власний смак)
- Перець чорний (на власний смак)
- Петрушка та інша зелень (на власний смак)
Як приготувати шакшуку?
- Дрібно січемо ножем часник та ріпчасту цибулю
- Червоний перець та помідори нарізаємо кубиками
- Розігріваємо на сковороді оливкову олію
- Додаємо посічені часник та цибулю
- Смажимо до золотистого відтінку (не забуваємо помішувати)
- Додаємо кубики перцю
- Додаємо кубики помідорів
- Додаємо чорний мелений перець
- Додаємо паприку
- Тушкуємо й помішуємо до семи хвилин
- Робимо три заглиблення в суміші овочів
- У кожне заглиблення вливаємо по яйцю
- Підсолюємо (на свій смак)
- Накриваємо сковорідку кришкою
- Готуємо до того моменту, як схопиться білок
- Жовток залишаємо трішки рідким
- Посипаємо страву рубаною петрушкою та іншою зеленню (на свій смак)
- Подаємо до столу
Смачного!
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