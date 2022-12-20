Шановні партнери, вам нікому буде дякувати...
Спеціалісти з керування ескалацією мусять зрозуміти шкідливість своєї тактики
Україні не можна давати далекобійні системи, бо буде ескалація…
Ударили по інфраструктурі — ще не можна…
Іранські ударні дрони над українськими містами — ще не можна…
Російські ракети нищать енергетичну інфраструктуру і здійснюють геноцид українців — ще не можна…
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Шановні партнери!
Спеціалісти з керування ескалацією!
Вже треба!!!
Бо так не буде кому вам дякувати…
Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній Надзвичайний та Повноважний Посол України у США
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