Україні не можна давати далекобійні системи, бо буде ескалація…

Ударили по інфраструктурі — ще не можна…

Іранські ударні дрони над українськими містами — ще не можна…

Російські ракети нищать енергетичну інфраструктуру і здійснюють геноцид українців — ще не можна…

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Шановні партнери!

Спеціалісти з керування ескалацією!

Вже треба!!!

Бо так не буде кому вам дякувати…

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній Надзвичайний та Повноважний Посол України у США

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