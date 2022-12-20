Про це заявила на засідання Радбезу в понеділок заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, пише Укрінформ.

"У своїх листах п'ять країн також звернулися з проханням здійснити інспекцію", - зазначила вона, додавши, що представник Ірану заперечує постачання дронів Росії, а "Російська Федерація висловила серйозне занепокоєння щодо запитів цих держав-членів".

За її словами, секретаріат вивчає наявну інформацію, і висновки будуть повідомлені РБ "у разі необхідності в належний час".

Нагадаємо, у жовтні постпред України при ООН Сергій Кислиця надіслав лист до Генерального секретаря Антоніу Гутерреша та членів Ради Безпеки, у якому виклав прохання української сторони направити в нашу країну експертів для інспекції використання дронів. У листі Кислиця зазначив, що безпілотні літальні апарати серії Mohajer і Shahed, передані з Ірану в Росію, підпадають під заборонену резолюцією 2231 РБ ООН зброю, оскільки мають дальність польоту, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів. Крім того, БПЛА серії Mohajer виробляються компанією Qods Aviation, яку внесено до чорного списку санкцій ООН, її активи підлягають замороженню всіма країнами.

На засіданні Ради Безпеки 26 жовтня більшість країн-членів РБ у своїх виступах підтримали проведення розслідування експертами ООН використання Росією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України.

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