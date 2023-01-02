Шансів у росіян оточити Бахмут немає, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Основі бої йдуть на флангах навколо Бахмута Донецької області - ворог, ймовірно, хоче оточити міста, але успіху не має
Про це в ефірі Еспресо розповів офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко.
"Йдуть важкі бої, наші тримаються. Важко сказати, що 1 січня якось відрізнялося від попередніх днів. Основні бої йдуть не в самому Бахмуті, можливо, є бої на околицях. Основні бої йдуть на флангах. Я так розумію, їхній план полягає в тому, що вони хочуть спочатку оточити місто", - зазначив він.
Іллєнко сказав, що ніяких успіхів в росіян немає - вони мають важкі втрати.
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"Шансів на те, що вони оточать Бахмут, я вважаю, немає. Всі основні траси, які ведуть до міста під українським контролем. Всі підрозділи Сил оборони - в максимальному напруженні перебувають. Всі докладають максимум зусиль, буває дуже складно, але утримується цей тиск. Ворогу не дають просунутися. Змін немає, день, схожий на день, йдуть бої. Ворог намагається сунути і штурмувати, але успіху не має", - підсумував офіцер.
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