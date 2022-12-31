Бахмут як місто "більше не існує", - Буданов
Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Бахмут майже зруйнований від російських обстрілів, однак, за його словами, військова ситуація там не катастрофічна
Про це керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов заявив в етері телемарафону "Єдині новини".
За словами Кирила Буданова, російські обстріли майже повністю зруйнували Бахмут:
"Там катастрофа саме місто... Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з "нуля", ніж відбудовувати", - зауважив він.
При цьому, на переконання голови ГУР, військова ситуація в Бахмуті не є катастрофічною.
- Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російським окупантам буде важко підтримувати колишній темп наступальних операцій в районі Бахмута на Донеччині.
- Боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко розповів, що українські війська очікують нових атак російської армії на Бахмут та околиці міста.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.52Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе