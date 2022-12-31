Бахмут як місто "більше не існує", - Буданов

Про це керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов заявив в етері телемарафону "Єдині новини".

За словами Кирила Буданова, російські обстріли майже повністю зруйнували Бахмут:

"Там катастрофа саме місто... Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з "нуля", ніж відбудовувати", - зауважив він.

При цьому, на переконання голови ГУР, військова ситуація в Бахмуті не є катастрофічною.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російським окупантам буде важко підтримувати колишній темп наступальних операцій в районі Бахмута на Донеччині.

Боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко розповів, що українські війська очікують нових атак російської армії на Бахмут та околиці міста.

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